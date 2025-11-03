Konut kredisi faizleri son iki yılın dibinde: 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 ile son iki yılın en düşük seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. Ev almayı düşünenler için konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 3.1'e geriledi. Peki 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini kademeli şekilde 6,5 puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 39,5’e düşürmesi, bankaların kredi faizlerine de yansımaya başladı.
TCMB’nin yayımladığı son verilere göre, konut kredilerinde yıllık faiz oranı 17 Ekim itibarıyla yüzde 37,91’e gerileyerek 1 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyesine indi.
1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle şekillendi...