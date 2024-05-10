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Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka liste

Ev almak isteyenler en ucuz faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Peki 3 milyon TL'ye hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? 3 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık ödemesi aylık ne kadar? İşte banka banka liste...

Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka liste - Sayfa 1

Ev sahibi olmak isteyenler için en önemli unsurlardan biri faiz oranları... 3 milyon TL'lik bir ev kredisi için şu anda bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları merak ediliyor.

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Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka liste - Sayfa 2

Son güncellemelere göre 3 milyon TL'nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri banka banka şöyle:

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Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka liste - Sayfa 3

AKBANK:
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 94.056,40 TL
Toplam Ödeme: 11.316.388 TL

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Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka liste - Sayfa 4

ING:
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 96.563,51 TL
Toplam Ödeme: 11.612.741 TL

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