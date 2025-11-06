  1. Ekonomim
  4. Konut kredisi faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? En uygun konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 1 milyon TL’nin 60 ve 120 ay vadeli aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...

Ev almak isteyenler bankaların konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası'nın ekim ayındaki faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında bu hafta da yeni bir indirim olmadığı görülüyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,69 olarak devam ediyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR SUNUYOR?

En uygun konut kredisi faiz oranlarını veren bankalar şöyle:

Ziraat Bankası: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Halkbank: %2,70
Vakıf Katılım: %2,74
Albaraka: %2,75
Yapı Kredi: %2,79
Garanti BBVA: %2,79
İş Bankası: %2,79
Ziraat Katılım: %2,79

1 MİLYON TL'NİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük faiz oranına göre hesaplama yapılırsa 1 milyon TL'nin 10 yıl (120 ay) vadeli geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,69
Aylık taksit: 28 bin 61 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

