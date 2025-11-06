Konut kredisi faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

1 MİLYON TL'NİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük faiz oranına göre hesaplama yapılırsa 1 milyon TL'nin 10 yıl (120 ay) vadeli geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,69

Aylık taksit: 28 bin 61 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL