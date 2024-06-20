Konut kredisi ile ev almak hayal oldu: 1 milyon TL'nin geri ödemesi 5 milyon lirayı geçiyor
Konut kredisinin maliyeti arttı, kredi ile ev almak hayal oldu. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi 5 milyon TL'yi geçiyor.
Konut kredilerinin maliyeti yükseldi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak krediyi 5’e katlıyor.
Öyle ki 120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aşıyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor.
1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor. Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından ‘ilk evim konut kredisi’ olarak adlandırılıyor.
Bu kredinin ev alacak kişinin şartlarına uygun olmaması halinde yine en düşük faiz oranı ile çekilen bir başka kredinin aylık ödemesi de 32 bin 187 lirayı buluyor. Bu kapsamda 120 ay vadeli çekilen, aylık yüzde 3.14 faiz oranı ile kullanılacak kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.