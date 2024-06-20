Konut kredisi ile ev almak hayal oldu: 1 milyon TL'nin geri ödemesi 5 milyon lirayı geçiyor

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor. Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından ‘ilk evim konut kredisi’ olarak adlandırılıyor.