Konut kredisinde bir özel banka daha faizleri düşürdü: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Kredi faizlerinde yaşanan yükseklik konut satışlarında daralmaya yol açarken, fiyatların sabit veya reel bazlı düşüş göstermesine neden olmuştu. Bu süreçte nakdi olan ve düşük tutarlarda kredi kullanarak ev sahibi olanlar için bir avantaj oluşurken, peşinatı düşük olup da yüksek kredi ile ev almak isteyenler için süreç zorlaşmıştı.