Konut kredisinde bir özel banka daha faizleri düşürdü: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
İhtiyaç sahibi vatandaşlar konut alımı yapmak için faiz oranlarındaki düşüşü merak ediyor. Faizlerle ilgili ilk kampanyayı geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası duyurmuş ve faizler yüzde 2.79’a kadar geri çekilmişti. Bir özel banka da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3’ün altına çekti. Peki 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası'nın konut kredisinde kampanya başlatması kredi ile konut almak isteyenleri umutlandırdı. Özellikle son dönemde parasal sıkılaşma kapsamında faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte konut kredisinde de faizler bir hayli yükselmiş, bankalarda kredi limitleri sınırlı kalmıştı.
Kredi faizlerinde yaşanan yükseklik konut satışlarında daralmaya yol açarken, fiyatların sabit veya reel bazlı düşüş göstermesine neden olmuştu. Bu süreçte nakdi olan ve düşük tutarlarda kredi kullanarak ev sahibi olanlar için bir avantaj oluşurken, peşinatı düşük olup da yüksek kredi ile ev almak isteyenler için süreç zorlaşmıştı.
YÜZDE 2.89 FAİZLE KREDİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79’a varan konut kredisi kampanyası piyasaya umut oldu. Faiz düşüşünün başlamasıyla birlikte bir özel banka da kredi faiz oranlarını aşağı çekti. Akbank ilk kez ev alacaklara yönelik yüzde 2.89 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı. Halihazırda evi olanlar için ise Akbank yüzde 3.02 oranıyla kredi veriyor.
Peki diğer bankalarda da faiz indirimleri başlar mı? Yüzde 2.89 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çekilmek istense bunun geri ödemesi ne kadar tutuyor? Yıl sonuna doğru özel bankalarda kredi faizleri yüzde 3’ün altına iner mi?