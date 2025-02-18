Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

FAİZLERDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 18 Şubat 2025 itibarıyla 5 yıl vadeli konut kredisi oranlarında düşüş öne çıkarken, 10 yıllık vadede sınırlı da olsa yükseliş görülüyor. Son açıklanan ocak ayı enflasyon rakamının beklentiler üzerinde gelmesi ve şubat ayında da %3 ve üzerinde aylık TÜFE tahminleri, faizlerdeki düşüş trendine fren yaptırdı.