Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Geçen hafta 5 yıl vadede yüzde 2,84 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,75’e kadar geriledi ve en düşük seviyeyi gördü. 10 yıl vadeli kredi de sınırlı bir yükselişle yüzde 2,75'i gördü. Buna göre 1 milyon TL kredinin geri ödeme tablosu da değişti. Peki konut kredisinde bankaların faiz oranı ne? işte konut kredilerinde güncel aylık ve toplam geri ödeme tablosu...
Bankalar tarafından sunulan konut kredilerine/finansmanlarına bakıldığında vadeye göre önemli gelişmeler yaşanıyor.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 18 Şubat 2025 itibarıyla 5 yıl vadeli konut kredisi oranlarında düşüş öne çıkarken, 10 yıllık vadede sınırlı da olsa yükseliş görülüyor. Son açıklanan ocak ayı enflasyon rakamının beklentiler üzerinde gelmesi ve şubat ayında da %3 ve üzerinde aylık TÜFE tahminleri, faizlerdeki düşüş trendine fren yaptırdı.
TCMB yönetimi de “oto pilotta olmadıkları” mesajını vermiş; Başkan Fatih Karahan ise bu hafta sonu bir konferansta “faiz indirimi sürecinde muhtemel risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını” belirtmişti. Bu süreçte bankalar da kredi oralarında “bekle-gör” politikası uygulamaya başladı.