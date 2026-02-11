Konut kredisinde faiz düştü! İşte 2.000.000 TL'nin 120 ay geri ödemesi... Garanti, İş, Akbank, TEB
Konut kredisinde beklenen düşüş merkezin de faiz oranlarını aşağıya doğru çekmesiyle somutluk kazanıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 3'ün üzerinde seyreden konut kredisi faizlerinde şu an 2,50'nin altına kadar geriledi. Garanti, Akbank, İş, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank 2.000.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi ve aylık taksitlerini sizler için derledik.
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin sonrasında konut kredisi ekosisteminde öngörülen hareketlilik başladı. Geçtiğimiz sene yüzde 3’ün üzerinde seyreden konut kredisi faizleri, bankaların güncel kampanyalarıyla birlikte yüzde 2,50’nin altına kadar geriledi.
Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB başta olmak üzere kamu ve özel bankaların sunduğu oranlarla 2.000.000 TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu yeniden şekillendi. İşte bankalara göre güncel ödeme planları…