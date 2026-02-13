Konut kredisinde faiz oranları ne? 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Haftalardır “en uygun konut kredisi” faiz oranı olarak Ziraat Bankası tarafından sunulan yüzde 2,49 seçeneği öne çıkıyordu. Son günlerde ise birçok banka bu kategorideki faizleri indirmeye başladı. Bir bankada daha faizler yüzde 2,49’a düşerken, çok sayıda bankada oranlar 2,50-2,60 bandına kadar geriledi.