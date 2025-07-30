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  4. Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi?

Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte bankalar konut kredilerinde faiz indirimlerine başladı.Konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi.

Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi? - Sayfa 1

Uzun zamandır beklenen düşük faizli konut kredilerine erişimde yeni bir gelişme yaşandı. NTV'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankası olan Ziraat, konut kredisinde indirime gitti.

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Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi? - Sayfa 2

Banka yüzde 2.99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69'a çekti.

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Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi? - Sayfa 3

KONUT KREDİSİ FAİZİ DAHA DA DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde yapacağı indirimler mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim olarak yansıyacak.

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Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi? - Sayfa 4

ARADAKİ FARK NE KADAR?

Yüzde 2.69 oranıyla çekilen 1 milyon TL'lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. 120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor.

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