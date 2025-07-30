Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi?

ARADAKİ FARK NE KADAR?

Yüzde 2.69 oranıyla çekilen 1 milyon TL'lik 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. 120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor.