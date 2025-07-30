Konut kredisinde ilk faiz indirimi: Hangi banka yaptı? Konut kredisi faizi daha da düşer mi?
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte bankalar konut kredilerinde faiz indirimlerine başladı.Konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi.
Uzun zamandır beklenen düşük faizli konut kredilerine erişimde yeni bir gelişme yaşandı. NTV'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankası olan Ziraat, konut kredisinde indirime gitti.
KONUT KREDİSİ FAİZİ DAHA DA DÜŞER Mİ?
Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde yapacağı indirimler mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim olarak yansıyacak.