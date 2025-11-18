Konut kredisinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ve enflasyonunun beklentilerin altında açıklanmasına rağmen konut kredisi faiz oranlarında yeni bir düşüş olmadığı görülüyor. Haber Global'de yer alan habere göre bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi faiz oranı da yüzde 2,69 olarak devam ediyor.