Konut kredisinde son durum! 2 milyon TL'nin geri ödemesi değişti: İşte banka banka oranlar...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi. Aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. Peki, 2 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? İşte bankalara göre aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden değişti Son verilere göre banka banka 2 milyon TL'nin aylık taksitleri de belli oldu.
İşte bankaların sunduğu en güncel oranlar ve ödeme seçenekleri...
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