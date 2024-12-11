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  4. Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da merak edilip araştırılıyor. Peki 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Bankaların faiz oranları kaç? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme planı...

Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Ev almayı planlayanlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki bankadan 1 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar ne? 1 milyon TL'nin 120 ay vadeli aylık ve toplam ödeme planı şöyle:

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Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

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Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

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Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

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