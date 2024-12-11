Konut kredisinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da merak edilip araştırılıyor. Peki 1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Bankaların faiz oranları kaç? İşte banka banka faiz oranları ve ödeme planı...
Ev almayı planlayanlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki bankadan 1 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar ne? 1 milyon TL'nin 120 ay vadeli aylık ve toplam ödeme planı şöyle:
1 | 17