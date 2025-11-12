Konut kredisine talep düştü! 750 bin ve 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...
BDDK tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim ile sona eren haftada konut kredilerinin toplam hacmi 3,40 milyar TL arttı. Bu rakam, son 6 haftanın en düşük artışına işaret ederken; bankalarca sunulan konut kredisi faiz oranlarında haftalardır yeni indirim olmaması kredi talebini de soğutmaya başladı. 12 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları hangi bankalarda? 750 bin ve 1,5 milyon TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 31 Ekim ile sona eren haftada 642,15 milyar TL’ye yükseldi.
Önceki haftaya göre kredi hacminde 3,40 milyar liralık artış yaşandı. Bu rakam, konut kredisi hacminde son 6 haftanın da “en düşük artışı” olarak da kayıtlara geçti.
KREDİ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?
TCMB’nin ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve ekim enflasyonunun beklenti altında kalmasına rağmen, konut kredisi oranlarında bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmiyor.