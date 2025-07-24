Konut piyasasında fiyatlar nasıl şekillenecek? Uzmanlar beklentilerini açıkladı
Konut piyasasında uzun süredir devam eden reel fiyat düşüşü, Haziran ayında yavaşlama işaretleri gösterdi. Uzmanlar, önümüzdeki döneme ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.
Konut piyasasında uzun süredir devam eden reel fiyat düşüşü yavaşlama eğilimi gösteriyor. Artan konut arzı, yüksek faiz oranları ve enflasyondaki gelişmelerin etkilediği piyasada, uzmanlar önümüzdeki dönem için farklı senaryoları değerlendiriyor.
Konut fiyatlarındaki artış 17 aydır enflasyonun gerisinde kalırken, Haziran ayı itibarıyla reel fiyat düşüşü bu dönemin en düşük seviyesine indi.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE/2023=100) haziranda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 1,7 oldu.