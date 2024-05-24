Konut satışına ‘ekspertiz’ zorunluluğu mu geliyor? Ekspertiz raporu için para ödeniyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi gelirlerini artırmak için bu yıl itibarıyla denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Ev alım satımında harç ve gelir vergisinin tam olarak alınması için şu anda yabancılara uygulanan zorunlu ekspertiz raporunun tüm satışlarda uygulanması da gündemde... Peki tapuda ekspertiz uygulaması nasıl işliyor? Uygulama piyasayı nasıl etkiler? İşte merak edilen tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde vergi kaçaklarını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Vergilerin tam olarak ödenebilmesi amacıyla ev alım satımı sırasında ekspertiz raporu istenmesi gündeme geldi. Buna göre ev satılırken bedeli eksperler belirleyecek.
Şu anda halihazırda Türkiye'den ev satın almak ya da satmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştireceği tapu işlemlerinde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan etmesi zorunlu... Peki tapuda ekspertiz uygulaması genele yayılır mı? Uygulama piyasayı nasıl etkiler?
‘DAHA ÖNCE MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ’
Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı milliyet.com.tr’ye anlattı. Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Bu konu kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı çerçevesinde çeşitli dönemlerde dile getirilmiştir diyebiliriz. 2018 sonunda Meclis gündemine torba yasa çerçevesinde gelen ve bu kapsamda da Meclis’te torbadan çıkarılan bir konu olmuştu.
‘RAPORLARI AYRI BİR KURUM KONTROL EDİYOR’
Konu tüm taşınmazların satışında ekspertiz raporu istenmesiyle ilgiliydi. Şu anda bu düzenleme yabancılara yapılan tüm gayrimenkul satışlarında talep ediliyor. Yabancıların ağırlıklı konut aldığını varsaydığımızda yabancılara yapılan satışlarda gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu var. Hatta bu raporlar yapılan düzenlemeyle de ayrı bir kurum tarafından kontrol ediliyor.