Konut satışına ‘ekspertiz’ zorunluluğu mu geliyor? Ekspertiz raporu için para ödeniyor mu?

‘RAPORLARI AYRI BİR KURUM KONTROL EDİYOR’

Konu tüm taşınmazların satışında ekspertiz raporu istenmesiyle ilgiliydi. Şu anda bu düzenleme yabancılara yapılan tüm gayrimenkul satışlarında talep ediliyor. Yabancıların ağırlıklı konut aldığını varsaydığımızda yabancılara yapılan satışlarda gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu var. Hatta bu raporlar yapılan düzenlemeyle de ayrı bir kurum tarafından kontrol ediliyor.