Konut satışında kadın ağırlığı yükseldi! İşte en çok alım yapılan şehirler
Türkiye’de 2024 yılında satılan 1 milyon 478 bin adet konutun 517 bin adedi kadınlar tarafından alındı. İstanbul ve Ankara satışta ilk sıraya yerleşirken satışların yaklaşık yüzde 25’ini kadınlar yaptı. İller bazında tapuda kadın ağırlığı en yüksek şehirler de açıklandı. İşte kadınların en çok alım yaptığı şehirler
Tapuda kadın ağırlığı yükseldi
2024’te konut satışında kadın ağırlığı yükseldi. 1 milyon 478 bin adet konutun 517 bin adedini kadınlar aldı. İstanbul ve Ankara, toplam 127 bin 860 konut ile ilk sırada yer aldı. İller bazında tapuda kadın ağırlığı en yüksek şehirler ise Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Karaman ve Edirne oldu.
Konut satışları yüzde 20 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda konut satışları, önceki seneye göre yüzde 20,60 oranında artış gösterdi. 239 bin 213 konut ile İstanbul satışlarda zirvede yer aldı. Onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti. 3 büyükşehir, toplam konut satışlarından yüzde 30,71 pay aldı.
517 bin 528 adet konut kadınlar tarafından alındı
Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, geçen yıl satılan konutların 819 bin 231 adedinin tapusu erkekler üzerine yapıldı. 517 bin 528 adet konut ise kadınlar tarafından alındı.