Konut satışında kadın ağırlığı yükseldi! İşte en çok alım yapılan şehirler

Konut satışları yüzde 20 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda konut satışları, önceki seneye göre yüzde 20,60 oranında artış gösterdi. 239 bin 213 konut ile İstanbul satışlarda zirvede yer aldı. Onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti. 3 büyükşehir, toplam konut satışlarından yüzde 30,71 pay aldı.