Konut satışlarında yüzde 25’lik düşüş gerçekleşti
Erzurum’da haziran ayı içinde 69 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 637 konut satışı yapıldı. 2023 yılı haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 62,90 oranında azaldı. Diğer yoldan satışlar ise yüzde 14,71 oranında düşüş gösterdi.
TÜİK 2024 Haziran dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da ay içinde 637 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl haziran ayı konut satış performansı kaydında ülkede 27, bölgede ise Elazığ’ın ardından 2’inci sırada yer aldı. Erzurum Bölgede ipotekli satış sayısı yüksekliği bazında 1, diğer satış türü kaydında ise 2’inci oldu.
Erzurum haziran verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum’da haziran ayı içinde 69 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 637 konut satışı yapıldı. 2023 yılı haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 62,90 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 14,71 oranında düşüş gösterdi. Toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 25,23 olarak hesaplandı.
Erzurum 1 ve 2. el konut satışları
Erzurum’da haziran ayı içinde satışı yapılan 637 konutun 200’ü birinci elden 437’si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 31,39, ikinci el satışları yüzde 68,6’lık oran gösterdi. 2023 yılı haziran dönemine göre birinci el satışlar yüzde 28,31, ikinci el satışları ise yüzde 23,73 oranında geriledi.
Erzurum 2023 haziran verileri
Erzurum’da 2023 yılı haziran ayında 186 ipotek, 666 diğer yoldan olmak üzere toplam 852 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 852 konutun 279’u birinci elden satılırken, 573’ünün satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 32,74’lük oran göstermişti.