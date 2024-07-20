Konut satışlarında yüzde 25’lik düşüş gerçekleşti

Erzurum haziran verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da haziran ayı içinde 69 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 637 konut satışı yapıldı. 2023 yılı haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 62,90 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 14,71 oranında düşüş gösterdi. Toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 25,23 olarak hesaplandı.