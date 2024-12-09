Konut stoğu artacak! Uzmanlar uyardı: Ev yatırımının tam zamanı

“Yüzlerce ev boşa çıkacak”

Yüzlerce kiralık konumunda gayrimenkulün bir anda boşa çıkacağına dikkat çeken Duman, “Esat rejimine karşı muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonucunu verdi. Esad rejimi devrildi. Bunun sonrası muhalifler, hemşehrilerine ülkeye dön çağrısında bulundu. Buna kayıtsız kalmayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de bulunan 2 milyon üzerinde ki Suriye vatandaşların oturmuş olduğu konutları boşaltmalarıyla kiralık ev stoğundaki artış bir nebze rahatlama sağlayacak" dedi.