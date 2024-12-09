Konut stoğu artacak! Uzmanlar uyardı: Ev yatırımının tam zamanı
Gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Yeni yılı beklemeden ‘fiyatlar artacak’ endişesiyle yatırımcı bekleme yerine yatırım yapmaya başladı. Piyasada Suriye gelişmelerinin etkisiyle fiyatlamalarda rahatlama yaşanacağını dikkat çeken uzmanlar ‘Fiyatlar geriliyor, ev yatırımının tam zamanı” uyarısında bulundu.
Konut sektöründe yıl sonuna yaklaşılırken hareketlilik arttı. Yatırımcı şimdiden ev yatırımına hız verirken, fiyatların artacağı endişesi yatırımların artırdı. Buna bir de Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüş süreci de eklenince ev fiyatlarında rahatlama yaşanıyor.
“Suriyelilerin dönüşü kiralık ev stoğunu artıracak”
Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle kiralık ev stoğunda rahatlama olacağını söyledi. Suriye'de Esat rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin memleketlerine dönmeye başlamasını Şule Alp Duman, gayrimenkul sektöründe yaşanabilecek gelişmeleri anlattı.
“Yüzlerce ev boşa çıkacak”
Yüzlerce kiralık konumunda gayrimenkulün bir anda boşa çıkacağına dikkat çeken Duman, “Esat rejimine karşı muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonucunu verdi. Esad rejimi devrildi. Bunun sonrası muhalifler, hemşehrilerine ülkeye dön çağrısında bulundu. Buna kayıtsız kalmayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de bulunan 2 milyon üzerinde ki Suriye vatandaşların oturmuş olduğu konutları boşaltmalarıyla kiralık ev stoğundaki artış bir nebze rahatlama sağlayacak" dedi.
Kiralık evlerde hareketilik bekleniyor
Duman, "Özellikle kiralık ev stoğunda bir artış olacak. Binlerce konut kiralık olarak gayrimenkul danışmalarına gelecek. Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesi kısa sürelide olsa gayrimenkul sektörünü kiralık evler konusunda hareketlendirecek” diye konuştu.