Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde en düşük faiz ne? 1.5 milyon, 250 ve 125 bin TL'nin geri ödemesi

Kredi faizlerinde son dönemde gerçekleşen gerileme, bankalarda kredi hacminde de etkisini göstermeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, tüketici kredilerinin toplam hacmi 22 Ağustos ile sona eren haftada 2 trilyon 475 milyar 186 milyon TL ile yeni zirvesini gördü. Kredi hacminde sadece bir haftalık artış ise 28 milyar 774 milyon TL oldu. Bu gelişme son 8 haftanın da en yüksek artışı anlamına geliyor.