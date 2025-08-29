  1. Ekonomim
  4. Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde en düşük faiz ne? 1.5 milyon, 250 ve 125 bin TL'nin geri ödemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici kredileri geçen hafta 28,77 milyar lira artarak 2 trilyon 475 milyar lirayı aştı. Kredi hacminde son 8 haftanın en yüksek artışı görüldü. Peki faiz indirimi beklentileri devam ederken konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en ucuz faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1.5 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Kredi faizlerinde son dönemde gerçekleşen gerileme, bankalarda kredi hacminde de etkisini göstermeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, tüketici kredilerinin toplam hacmi 22 Ağustos ile sona eren haftada 2 trilyon 475 milyar 186 milyon TL ile yeni zirvesini gördü. Kredi hacminde sadece bir haftalık artış ise 28 milyar 774 milyon TL oldu. Bu gelişme son 8 haftanın da en yüksek artışı anlamına geliyor.

‘KONUT’ VE ‘İHTİYAÇ’ KREDİLERİ ARTIŞTA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta konut kredileri 3,4 milyar TL artışla 604 milyar 603 milyon TL’ye yükseldi.

Taşıt kredilerinde düşüş devam etti. Geçen hafta yaklaşık 685 milyar TL gerileyen taşıt kredisi hacmi, 53 milyar 685 milyar TL oldu.

İhtiyaç kredileri ise yaklaşık 26 milyar TL artışla 1 trilyon 817 milyar liraya yaklaştı.

