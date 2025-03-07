Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde son durum: İşte 1 milyon, 100 ve 250 bin TL'nin ödeme tablosu
TCMB beklentilere paralel olarak 250 baz puanlık indirime gitti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dikkatler kredi faiz oranlarına çevrildi. 7 Mart 2025 itibarıyla en düşük kredi faizi konutta %2,68, taşıtta %3,10 ve ihtiyaç kredisinde %2,99 olarak öne çıktı. Peki en düşük faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Tüketici kredileri hacminde şubat ayının son haftasında artış devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre;
* 21 Şubat ile biten haftada tüketici kredilerinin büyüklüğü 2 trilyon 92,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
* 28 Şubat ile sona eren haftada ise kredi hacmi 2 triyon 117,1 milyar TL’ye kadar yükseldi.
* Söz konusu dönemde tüketici kredileri hacminde yaklaşık 24,5 milyar liralık artış kaydedildi.
KATEGORİ BAZINDA ARTIŞLAR NASIL?
Kategori bazında bakıldığında ise;
* İhtiyaç kredisi hacminde 20,85 milyar liralık artış,
* Konut kredisi hacminde 3,47 milyar liralık artış,
* Taşıt kredilerinde ise 51 milyon TL gibi sınırlı bir yükseliş kaydedildi.
TCMB 250 BAZ PUAN İNİDİRİM YAPTI
Öte yandan dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel olarak 250 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faiz oranını %42,50 seviyesine çekti.
TCMB’nin karar metninde, “Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir” ifadeleri öne çıktı.
KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından dikkatler bir yandan da kredi faiz oranlarına çevrildi. Aralık ayındaki ilk faiz indirimi sonrasında kredi oranlarında da “sınırlı” düşüşler gözlemlendi. Son faiz kararının yansımalarının ise gelecek haftadan itibaren görülebileceği değerlendiriliyor.