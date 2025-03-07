Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde son durum: İşte 1 milyon, 100 ve 250 bin TL'nin ödeme tablosu

Tüketici kredileri hacminde şubat ayının son haftasında artış devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre;

* 21 Şubat ile biten haftada tüketici kredilerinin büyüklüğü 2 trilyon 92,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

* 28 Şubat ile sona eren haftada ise kredi hacmi 2 triyon 117,1 milyar TL’ye kadar yükseldi.

* Söz konusu dönemde tüketici kredileri hacminde yaklaşık 24,5 milyar liralık artış kaydedildi.