Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durum! İşte en düşük oranlar...

-Toplam kredilerin 1 trilyon 550 milyar 705 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

-543 milyar 758 milyon lirası “konut” ve 66 milyar 165 milyon lirası da “taşıt” kategorisinde gerçekleşti.

Bir önceki haftaya göre kredi hacmine “sınırlı bir artış” yaşanması dikkatlerden kaçmadı.