Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde son durum! İşte en düşük oranlar...
Tüketici kredilerinin büyüklüğü geçen hafta 3,5 milyar lira arttı ve 2 trilyon 160 milyar lirayı geçti. Aynı zamanda piyasada türbülansın yaşandığı haftada kredi hacminde, önceki haftalara göre “sınırlı artış” gözlemlendi. Bu arada faizlerde yaşanan yükseliş kredilere de yansımaya başladı. 28 Mart 2025 tarihinde en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? Geri ödeme tabloları nasıl şekillendi? İşte detaylar...
BDDK tarafından açıklanan verilere göre 21 Mart ile sona eren haftada;
-Tüketici kredilerinin hacmi 2 trilyon 160 milyar 628 milyon liraya çıktı.
-Geçen hafta kredi hacminde 3 milyar 508 milyon liralık artış yaşandı.
-Toplam kredilerin 1 trilyon 550 milyar 705 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
-543 milyar 758 milyon lirası “konut” ve 66 milyar 165 milyon lirası da “taşıt” kategorisinde gerçekleşti.
Bir önceki haftaya göre kredi hacmine “sınırlı bir artış” yaşanması dikkatlerden kaçmadı.