Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? Faizlerde düşüş var mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 624 milyar TL oldu. Kredi hacminde 1 haftalık artış ise 6 milyar gibi sınırlı bir düzeydeydi. Bu rakam, aynı zamanda son 4 haftanın da en düşük artışı anlamına geliyor.