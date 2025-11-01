Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? Faizlerde düşüş var mı?
TCMB’nin faiz indirim kararının ardından kredi faiz oranlarında 0düşüş olup olmadığı merak ediliyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 300 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 624 milyar TL oldu. Kredi hacminde 1 haftalık artış ise 6 milyar gibi sınırlı bir düzeydeydi. Bu rakam, aynı zamanda son 4 haftanın da en düşük artışı anlamına geliyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen haftaki toplantısında politika faiz oranını 100 baz puan indirmiş ve yüzde 39,50’ye çekmişti. Enflasyonda düşüş trendinin güç kaybetmesi daha sınırlı faiz indirimine sebep olurken; TCMB’nin hamlesinin ardından kredi faiz oranlarında henüz bir düşüş olmadığı görülüyor. Bankalar, bu hafta kredi faiz oranlarını ağırlıklı olarak sabit tuttu.
EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Peki en uygun konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte en uygun konut kredisi faiz oranlarını veren bankalar:
Ziraat Bankası: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Halkbank: %2,70
Vakıf Katılım: %2,74
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
En düşük faiz oranına göre hesaplanırsa 1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,69
Aylık taksit: 28 bin 60 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL