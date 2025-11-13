Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük faiz oranına göre hesaplandığında 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli (120 ay) geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,69

Aylık taksit: 42 bin 91 TL

Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL