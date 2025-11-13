  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

Bankadan kredi çekecekler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1.5 milyon TL konut, 350 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? - Sayfa 1

Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekecekler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

1 | 8
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? - Sayfa 2

Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

2 | 8
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? - Sayfa 3

İŞTE EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI VEREN BANKALAR

Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranlarını veren bankalar şöyle:

Ziraat Bankası: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Halkbank: %2,70
Vakıf Katılım: %2,74

3 | 8
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? - Sayfa 4

1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük faiz oranına göre hesaplandığında 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli (120 ay) geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,69
Aylık taksit: 42 bin 91 TL
Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

4 | 8