Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?
Bankadan kredi çekecekler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1.5 milyon TL konut, 350 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
İŞTE EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI VEREN BANKALAR
Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranlarını veren bankalar şöyle:
Ziraat Bankası: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Halkbank: %2,70
Vakıf Katılım: %2,74
1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
En düşük faiz oranına göre hesaplandığında 1,5 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli (120 ay) geri ödeme tablosu şöyle:
Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,69
Aylık taksit: 42 bin 91 TL
Toplam geri ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL