Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza
İlan sitelerine yönelik denetimlerden kaçanlar, konut ve otomobil satışlarını sosyal medyaya kaydırdı. Bu fırsatçılığı gören Ticaret Bakanlığı ise harekete geçti. Bakanlık özellikle Instagram’ı kullanarak usulsüz satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesmeye hazırlanıyor.
Konut ve otomobil piyasası, Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda devreye aldığı tedbirler ile normale döndü.
1 | 13
Piyasadaki köpük fiyatlar erimeye başladı. Özellikle ticaret yapılan ilan sitelerine özen gösterildi.
2 | 13
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi.
3 | 13