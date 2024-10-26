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  4. Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza

Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza

İlan sitelerine yönelik denetimlerden kaçanlar, konut ve otomobil satışlarını sosyal medyaya kaydırdı. Bu fırsatçılığı gören Ticaret Bakanlığı ise harekete geçti. Bakanlık özellikle Instagram’ı kullanarak usulsüz satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesmeye hazırlanıyor.

Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza - Sayfa 1

Konut ve otomobil piyasası, Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda devreye aldığı tedbirler ile normale döndü.

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Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza - Sayfa 2

Piyasadaki köpük fiyatlar erimeye başladı. Özellikle ticaret yapılan ilan sitelerine özen gösterildi.

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Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza - Sayfa 3

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi.

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Konut ve otomobil satışında yeni düzenleme: Sosyal medya fırsatçılarına 100 bin TL'ye kadar ceza - Sayfa 4

Ayrıca satışa aracılık yapacak olan kişilerin, yetkilendirilmiş emlakçı olması şartı da devreye girdi. Satışların ‘güvenli ödeme sistemi’ ile yapılmasına karar verildi.

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