Konut ve taşıt kredisinde faizler düşecek mi? Kredi çekmek için doğru tarih ne zaman?
Merkez Bankası'nın 250 baz puan indirimle politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekmesinin ardından gözler konut ve otomobil kredilerine çevrildi. Ev ve araba almayı düşünenler kredi faizlerinin düşeceği günü beklemeye başladı. Peki kredi faizleri ne kadar düşecek?
"Kredi faizleri de düşecek mi? Konut kredi faizi ne kadar olacak? Taşıt kredisi faizi ne kadar olacak?" sorularına Mali Müşavir İsmet Çetinkaya yanıt verdi.
İsmet Çetinkaya, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının bankaları da harekete geçirdiğini belirtti.
Konut ve araç kredisinde düşüş beklediğini belirten İsmet Çetinkaya hem tarih hem oran verdi.
