Konut yatırımında dikkat çeken değişim: İstanbul, Ankara ve İzmir’de amortisman süresi kaç yıl?

Konut fiyatlarında reel gerileme sürerken, kiralardaki artış yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. Türkiye genelinde ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde kalırken, en fazla konut satışı yapılan 30 ilin 25’inde süre yatırımcı lehine değişti. İstanbul’da ise iki yıl önce 15 yıl olan konut yatırımının geri dönüş süresi, bu yıl 12 yıla kadar geriledi. Fiyatların reel olarak düşmesine karşın kiraların yükselmeye devam etmesi, konut yatırımını amortisman süresi açısından daha cazip hale getiriyor.