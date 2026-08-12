Konut yatırımında dikkat çeken değişim: İstanbul, Ankara ve İzmir’de amortisman süresi kaç yıl?
Konut fiyatlarında reel gerileme sürerken, yükselen kiralar yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. Türkiye genelinde konutların ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde seyrederken, en fazla konut satışı yapılan 30 ilin 25’inde yatırımcı lehine değişim yaşandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut yatırımlarının geri dönüş süresi kaç yıl? İşte üç büyükşehirde güncel amortisman süreleri ve konut piyasasına ilişkin dikkat çeken detaylar...
Konut fiyatlarında reel gerileme sürerken, kiralardaki artış yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. Türkiye genelinde ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde kalırken, en fazla konut satışı yapılan 30 ilin 25’inde süre yatırımcı lehine değişti. İstanbul’da ise iki yıl önce 15 yıl olan konut yatırımının geri dönüş süresi, bu yıl 12 yıla kadar geriledi. Fiyatların reel olarak düşmesine karşın kiraların yükselmeye devam etmesi, konut yatırımını amortisman süresi açısından daha cazip hale getiriyor.
Peki son yıllarda en fazla konut satışı yapılan illerde yatırımın geri dönüş süresi kaç yıl oldu? Emlakjet ve Endeksa iş birliğiyle hazırlanan Mayıs 2026 Konut Değer Raporu, iller bazında amortisman sürelerine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. İşte konut yatırımında öne çıkan iller ve güncel amortisman süreleri...
Konut yatırımında amortisman süresi kısaldı: İstanbul’da 15 yıldan 12 yıla geriledi
Emlakjet ve Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut yatırımında ortalama amortisman süresi son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde bulunuyor. Satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatı 40 bin 944 TL, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 118 bin TL olarak hesaplanırken, metrekare kira bedeli 268,26 TL, ortalama kira ise 26 bin 826 TL olarak açıklandı.