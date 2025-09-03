Konut yatırımında fark atan bölgeler şaşırttı: İşte fiyatların en çok yükseldiği 10 şehir
Türkiye genelinde Ağustos 2025 itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL odu. Son 1 yıllık süreçte fiyat artışı yüzde 29,15 oranında gerçekleşti. Buna karşılık Diyarbakır, Bingöl, Erzurum ve Muş, geride kalan 1 yıllık dönemde yüzde 50’nin üzerinde prim yaparak konut fiyatlarının en çok arttığı iller olarak öne çıktı. İstanbul’da ise ortalama metrekare fiyatı 52 bin 597 TL oldu. Yıllık artışın yüzde 38,63 olarak gerçekleştiği İstanbul, listede ilk 10’da yer almadı.
Türkiye’de konut yatırımcıları kira geliri kadar değer artışlarından da kazanç elde etmeyi hedeflerken; son 1 yıllık süreçte fiyatların gösterdiği performansa bakıldığında dikkat çeken veriler öne çıkıyor.
Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL odu. Son 1 yıllık süreçte ülkede ortalama fiyat artışı ise yüzde 29,15 oranında gerçekleşti. Bu artış, temmuzda yüzde 33,52 olarak açıklanan son 1 yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre; iller bazında tabloya bakıldığında özellikle Doğu ve Güneydoğu şehirlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği ortaya çıktı.
İŞTE FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİRLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti:
1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84)
2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79)
3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77)
4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69)
5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21)
6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79)
7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72)
8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83)
9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04)
10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)