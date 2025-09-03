Konut yatırımında fark atan bölgeler şaşırttı: İşte fiyatların en çok yükseldiği 10 şehir

İŞTE FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİRLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti:

1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84)

2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79)

3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77)

4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69)

5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21)

6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79)

7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72)

8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83)

9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04)

10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)