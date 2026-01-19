  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı

Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı

Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler arasında belirgin farklar oluşurken, konut yatırımında en yüksek kazancı sağlayan il ortaya çıktı.

Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı - Sayfa 1

Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler bazında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Konut fiyatlarındaki artış oranları illere göre farklılık gösterirken, bu tablo yatırımcıların rotasını da belirliyor.

1 | 9
Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı - Sayfa 2

Son veriler, konut alımında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan ilin hangisi olduğunu ortaya koydu.

2 | 9
Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı - Sayfa 3

İZMİR 5'İNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Muğla, İstanbul ve Aydın’ın ardından Çanakkale “ortalama konut fiyatının en pahalı olduğu” dördüncü il konumuna yükseldi. İzmir ise, beşinci sırada kalarak Çanakkale’nin gerisinde yer aldı.

3 | 9
Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı - Sayfa 4

Çanakkale’de geçen yıl sonu itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 49 bin 553 TL olarak ölçüldü. Bu rakam 2021 yılının başında 3.461 TL seviyesinde bulunuyordu.

4 | 9