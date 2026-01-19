Konut yatırımında rekor getiri: Bir ilde fiyatlar 5 yılda 13 katına çıktı
Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler arasında belirgin farklar oluşurken, konut yatırımında en yüksek kazancı sağlayan il ortaya çıktı.
Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler bazında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Konut fiyatlarındaki artış oranları illere göre farklılık gösterirken, bu tablo yatırımcıların rotasını da belirliyor.
Son veriler, konut alımında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan ilin hangisi olduğunu ortaya koydu.
İZMİR 5'İNCİ SIRADA YER ALDI
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Muğla, İstanbul ve Aydın’ın ardından Çanakkale “ortalama konut fiyatının en pahalı olduğu” dördüncü il konumuna yükseldi. İzmir ise, beşinci sırada kalarak Çanakkale’nin gerisinde yer aldı.