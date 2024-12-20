Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta
İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarında reel bazlı düşüşler yaşanıyor. Kiraların artmasıyla birlikte ev fiyatlarındaki düşüş eklenince amortisman süreleri kısaldı. Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Geçtiğimiz yıllarda 25-30 yıla kadar çıkan amortisman süreleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 15 yıla kadar düştü” dedi.
Türkiye’de büyükşehirlerde kiralar ciddi oranda arttı. TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi verisine göre de kasım ayında konut fiyatlarının reel bazlı yüzde 12 oranında düştüğü görüldü.
10 aydır kredi faizleri yüzünden konut fiyatlarında reel bazlı düşüş sürerken kiralardaki durdurulamayan artış amortisman sürelerini kısalttı.
Amortisman süreleri kısaldı, ikinci el konuta talep arttı
Amortisman sürelerinin kısalmasıyla ev yatırımının cazip hale geldiğini belirten Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maliyet artışları ve sıfır konutlara erişmenin daha zor olması nedeniyle vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el konutlara yoğun talep gösteriyor. Bu noktada düşen amortisman süresi etkili oluyor" dedi.