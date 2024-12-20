  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta

Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta

İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarında reel bazlı düşüşler yaşanıyor. Kiraların artmasıyla birlikte ev fiyatlarındaki düşüş eklenince amortisman süreleri kısaldı. Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Geçtiğimiz yıllarda 25-30 yıla kadar çıkan amortisman süreleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 15 yıla kadar düştü” dedi.

Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta - Sayfa 1

Türkiye’de büyükşehirlerde kiralar ciddi oranda arttı. TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi verisine göre de kasım ayında konut fiyatlarının reel bazlı yüzde 12 oranında düştüğü görüldü.

1 | 9
Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta - Sayfa 2

10 aydır kredi faizleri yüzünden konut fiyatlarında reel bazlı düşüş sürerken kiralardaki durdurulamayan artış amortisman sürelerini kısalttı.

2 | 9
Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta - Sayfa 3

Geçtiğimiz yıllarda 25-30 yıla kadar çıkan amortisman süreleri neredeyse yarı yarıya düştü.

3 | 9
Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta - Sayfa 4

Amortisman süreleri kısaldı, ikinci el konuta talep arttı

Amortisman sürelerinin kısalmasıyla ev yatırımının cazip hale geldiğini belirten Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maliyet artışları ve sıfır konutlara erişmenin daha zor olması nedeniyle vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el konutlara yoğun talep gösteriyor. Bu noktada düşen amortisman süresi etkili oluyor" dedi. 

4 | 9