Konutta amortisman süreleri kısaldı, ikinci ele talep arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir revaçta

Amortisman süreleri kısaldı, ikinci el konuta talep arttı

Amortisman sürelerinin kısalmasıyla ev yatırımının cazip hale geldiğini belirten Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maliyet artışları ve sıfır konutlara erişmenin daha zor olması nedeniyle vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el konutlara yoğun talep gösteriyor. Bu noktada düşen amortisman süresi etkili oluyor" dedi.