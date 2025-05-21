Konutta en çok kaybettiren iller belli oldu! Reel getiride bir il kazandırdı: İşte o kent...
Nisan ayı konut fiyat endeksi verilerinin açıklanmasının ardından iller bazında reel getiriler de ortaya çıktı. Nisan itibarıyla yıllık reel getiri, yüzde 2,9 ile sadece başkent Ankara’da gerçekleşti. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş yüzde -9,3 ile en fazla reel kayıp yaşayan iller oldu. Doğu ve Güneydoğu illeri ise en az reel kaybın yaşandığı şehirler arasında...
Merkez Bankası tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi (KFE) açıklandı. Buna göre KFE nominal olarak aylık bazda yüzde 1,5 arttı, enflasyondan arındırıldığında ise yüzde -1,5 geriledi. Ülke genelinde yıllık bazda yüzde 32,9 nominal artış yaşanırken, reel değer kaybı devam etti ve yüzde -3,6 oldu.
REEL GETİRİ SADECE ANKARA’DA
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iller bazında reel getirilere bakıldığında son 1 yılda Türkiye genelinde sadece Ankara kazandırdı.
Diğer bütün illerde yıllık değer kaybı oluştu. Başkentte yıllık yüzde 2,9 olan reel getiri, İstanbul’da yüzde -2,5 ve İzmir’de yüzde -5,1 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK KAYBETTİREN ŞEHİRLER
Nisan verilerine göre Türkiye’de son 1 yıllık süreçte reel anlamda en çok değer kaybı bu şehirlerde gözlemlendi:
1 - Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş: %-9,3
2 - Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane: %-8,2
3 - Edirne, Tekirdağ, Kırklareli: %-7,9
4 - Konya, Karaman: %-7,5
5 - Antalya, Isparta, Burdur: %-6,9