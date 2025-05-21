Konutta en çok kaybettiren iller belli oldu! Reel getiride bir il kazandırdı: İşte o kent...

Merkez Bankası tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi (KFE) açıklandı. Buna göre KFE nominal olarak aylık bazda yüzde 1,5 arttı, enflasyondan arındırıldığında ise yüzde -1,5 geriledi. Ülke genelinde yıllık bazda yüzde 32,9 nominal artış yaşanırken, reel değer kaybı devam etti ve yüzde -3,6 oldu.