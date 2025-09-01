Konutta ‘eşyalı kiralık’ ilana ilgi arttı: En çok ilanlar hangi şehirde? Listede sürpriz iller var

NEDEN ’EŞYALI KİRALIK’ DAİREYE İLGİ ARTTI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, konutların fiyatına göre daha düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiği, buna karşılık kira tutarının ise boş evlere göre yüzde 20- 30 daha yüksek olduğunu ve son yıllarda bu sebeple eşyalı konut sayısında artış yaşandığını belirtiyor.