Konutta ‘eşyalı kiralık’ ilana ilgi arttı: En çok ilanlar hangi şehirde? Listede sürpriz iller var
Türkiye’de kiralık konutların yüzde 33,7’si eşyalı olarak ilana çıkıyor. Ev sahibine yüzde 20-30 daha yüksek getiri sunması, kiracıya ise taşınma kolaylığı ve eşya maliyetinden tasarruf sağladığı için eşyalı daireye ilgi de artıyor. Eşyalı kiralık daire ilanlarının en yüksek olduğu iller Isparta, Burdur, Muş, Bingöl ve Kars olarak belirlendi. İstanbul ise ortalamanın altında eşyalı kiralık daire ilanıyla dikkat çekti.
Türkiye’de önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkan gayrimenkul; hem kira getirisi, hem de değer artışı olarak kazanç vadediyor. Son yıllarda kiralık konut piyasasında ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki daire sayıları analiz edilerek yapılan çalışmaya göre, ağustos sonunda ülke genelindeki kiralık evlerin yüzde 33,7’sinin “eşyalı” olduğu görüldü.
NEDEN ’EŞYALI KİRALIK’ DAİREYE İLGİ ARTTI?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, konutların fiyatına göre daha düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiği, buna karşılık kira tutarının ise boş evlere göre yüzde 20- 30 daha yüksek olduğunu ve son yıllarda bu sebeple eşyalı konut sayısında artış yaşandığını belirtiyor.