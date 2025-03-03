Konutta faiz 1.5 yıl aradan sonra o orana geriledi: 1 milyon TL'nin ödemesinde önemli fark
Konut kredisinde faiz, 1.5 yıl aradan sonra yüzde 40’ın altına geldi. Aylık faiz yüzde 3.05’ten 2.74’e kadar düştü.Faizlerin düşmesiyle birlikte 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödemelerinde önemli bir fark oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ve ocak aylarındaki faiz indirimlerinin yanı sıra, Emlak Konut'un başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen sosyal konut hamlesi, konut kredilerinde faizi 1.5 yıl aradan sonra yüzde 40'ın altına çekti.
1.5 YIL ARADAN SONRA YÜZDE 40'IN ALTINA İNDİ
Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde yıllık faiz 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yüzde 39.96'ya inerek 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Konut kredisinde faiz geçtiğimiz yılın nisan ayında yüzde 45.14 seviyesine kadar çıkmıştı.
BANKALAR FAİZ ORANINI 2.74'E ÇEKİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık diğer bankalar da faiz oranlarını yüzde 3.05'ten 2.74'e kadar indirmeye başladı.