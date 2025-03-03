Konutta faiz 1.5 yıl aradan sonra o orana geriledi: 1 milyon TL'nin ödemesinde önemli fark

BANKALAR FAİZ ORANINI 2.74'E ÇEKİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık diğer bankalar da faiz oranlarını yüzde 3.05'ten 2.74'e kadar indirmeye başladı.