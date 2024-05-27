Konutta fiyat artışını durduracak yeni proje yolda: Gelir elde etme ve ev alma fırsatı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapabileceğini söyledi.

İlgili düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıklayan Bakan Şimşek, “Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak” dedi.

Bakan Şimşek, “Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.