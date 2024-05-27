Konutta fiyat artışını durduracak yeni proje yolda: Gelir elde etme ve ev alma fırsatı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut üretimini artıracak yeni çalışmada son aşamaya gelindiğini söyledi. Buna göre gayrimenkul yatırım fonları üzerinden gayrimenkul projelerine yatırım yapılabilecek. Peki yeni çalışmanın detayları neler? Gayrimenkul fonlarına yatırım yapanların hakları neler olacak? Yeni çalışma uzun vadede konut fiyatlarını düşürür mü? İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapabileceğini söyledi.
İlgili düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıklayan Bakan Şimşek, “Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak” dedi.
Bakan Şimşek, “Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.
GELİR ELDE ETME VE EV ALMA FIRSATI
Öte yandan gayrimenkul fonuna yatırım yapan yatırımcılar proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebilecek veya fondan çıkış yaparak kendilerine yeni bir ev almak için bütçeye sahip olabilecek.
‘FON BÜYÜKLÜĞÜ 80 MİLYAR LİRAYI AŞTI’
Peki düzenleme nasıl olacak? Gayrimenkul fonlarına yatırım yapanların hakları neler olacak? Yeni çalışma uzun vadede konut fiyatlarını düşürür mü?
Konuyla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı.
Özelmacıklı, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ülkemizde gayrimenkul yatırım fonu büyüklüğü gittikçe artıyor. Bakan Şimşek’in bahsettiği gibi 184 gayrimenkul yatırım fonu var. Portföy büyüklükleri de 80 milyar lira seviyesini aşmış durumda.
Gayrimenkul yatırım fonları gayrimenkule erişimin zorlaştığı bu dönemde yatırımcının ilgisini çekebilecek hale getirilmeye çalışılıyor. SPK’nın hazırlayacağı yeni mevzuatta gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında gayrimenkul yatırım fonlarının kullanılabilmesi hedefleniyor.
‘ŞU AN İÇİN FONLAR PROJELERE YATIRIM YAPAMIYOR’
Gayrimenkul yatırım fonları mevcut durumda projelere yatırım yapamıyorlar. Şu an için yapılan yatırımlar TOKİ ve Emlak Konut dışında bitmiş ve iskanı alınmış kat mülkiyetli taşınmazlardan oluşabiliyor, arsa ve arazi türü taşınmazlardan oluşabiliyor. Geliştirilecek sistemle bu fonların gayrimenkul yatırım ortaklığı ile rekabetin daha ileri boyutta olmasına imkan sağlayacaktır.