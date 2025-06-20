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  4. Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi

Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi

Aylardır durgun olan konut piyasasında hareketlilik gözlendi. Sektör krediye ulaşmada kolaylık bekliyor. Peki en çok ve en az konut hangi illerde satıldı? İşte detaylar...

Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi - Sayfa 1

Türkiye genelinde mayıs ayında 130 bin 25 konut satıldı.

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Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi - Sayfa 2

EN FAZLA KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir oldu.

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Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi - Sayfa 3

EN AZ KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLER

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

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Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi - Sayfa 4

YILLIK EN YÜKSEK SATIŞ

Ocak mayıs döneminde satış rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artışı gösterdi. Toplam 5 aylık satış 584 bin 170 oldu. Bu veri, yıllık en yüksek satışı göstermiş oldu.

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