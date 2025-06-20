Konutta ortalama fiyat belli oldu: İşte en çok ve en az konut satılan illerin listesi
Aylardır durgun olan konut piyasasında hareketlilik gözlendi. Sektör krediye ulaşmada kolaylık bekliyor. Peki en çok ve en az konut hangi illerde satıldı? İşte detaylar...
EN FAZLA KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir oldu.
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EN AZ KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLER
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.
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