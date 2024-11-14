Konutta rüzgar tersine döndü: Satışlar rekor kırdı, konut fiyatları artar mı? Kredi faizi düşer mi?
Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi. Son iki ayda satışlar 300 bini geçti. Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki düşüşün satışları etkilediğini söylüyor. Peki konut fiyatları artar mı? Konut kredisi faizinde daha da düşüş olur mu? Uzmanlar bu konuda ne diyor?
Türkiye'de konut satışları 2 yıl önceki seviyelerine geri döndü. Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK EKİM AYI SATIŞI
Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim satışı, son 22 ayın ise zirvesi oldu. Son iki ayda konut satışı 300 bini geçti.
Ekimde dikkat çeken istatistiklerinden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı.