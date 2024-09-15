Konutta yeni dönem bugün başlıyor! 158 bin lira cezası var
Emlakta doğrulanmış ilan sistemi bugün itibarıyla başlıyor, 1 Ocak 2025 tarihinde ise tamamen zorunlu olacak. Uygulamaya aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarını engellemek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında "doğrulanmış ilan" uygulamasını bugün itibarıyla hayata geçiriyor.
Doğrulanmış ilan sistemi, tüketici haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek.
Yeni dönemde emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.
Doğrulanmış ilan bugünden itibaren devreye alınacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.