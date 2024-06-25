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  4. Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı...

Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı...

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonrası kiracılar ve ev sahipleri nasıl etkilenecek? Prof. Dr. Umut Yeniocak, 1 Temmuz sonrası yapılacak olan artışların kira sözleşmelerindeki detaylara göre değişebileceğinin altını çizdi.

Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı... - Sayfa 1

1 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de konut kiralarında yüzde 25 artış sınırlaması getiren geçici kanun hükmü sona eriyor. İlgili bakanlıkların açıklamaları, bu sınırlamanın üçüncü kez uzatılmayacağını belirtiyor.

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Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı... - Sayfa 2

Bu durum, iş yeri kiralarında herhangi bir değişiklik getirmiyor; iş yerlerinde TÜFE artış sınırı uygulaması aynen devam edecek.

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Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı... - Sayfa 3

Peki, konut kiracıları bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, durumu farklı kira sözleşmeleri üzerinden değerlendirdi.

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Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı... - Sayfa 4

Prof. Dr. Umut Yeniocak’ın açıklamalarına göre, kira artışının nasıl uygulanacağı, kira sözleşmelerinde yer alan hükümlere bağlı olarak örnekler üzerinden şu şekilde değişiklik gösterecek:

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