Konutta yüzde 25 zam sınırı bitiyor: Yeni kira artış oranları nasıl belirlenecek? Sözleşme detayı...
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonrası kiracılar ve ev sahipleri nasıl etkilenecek? Prof. Dr. Umut Yeniocak, 1 Temmuz sonrası yapılacak olan artışların kira sözleşmelerindeki detaylara göre değişebileceğinin altını çizdi.
1 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de konut kiralarında yüzde 25 artış sınırlaması getiren geçici kanun hükmü sona eriyor. İlgili bakanlıkların açıklamaları, bu sınırlamanın üçüncü kez uzatılmayacağını belirtiyor.
Bu durum, iş yeri kiralarında herhangi bir değişiklik getirmiyor; iş yerlerinde TÜFE artış sınırı uygulaması aynen devam edecek.
Peki, konut kiracıları bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, durumu farklı kira sözleşmeleri üzerinden değerlendirdi.
Prof. Dr. Umut Yeniocak’ın açıklamalarına göre, kira artışının nasıl uygulanacağı, kira sözleşmelerinde yer alan hükümlere bağlı olarak örnekler üzerinden şu şekilde değişiklik gösterecek: