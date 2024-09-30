Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı
Konya’daki Beyşehir Gölü'nde550 bin metrekarelik ada satılığa çıktı. Metrekaresi 9 dolardan satılacak ada yeni sahibini bekliyor. Tarım ve heyvancılık yapılan adanın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde ada satılığa çıktı. Beyşehir Gölü’nde konumlanan tarım ve hayvancılık yapılan adanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Metrekaresi 9 dolar
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 550 bin metrekarelik Çeçen Adası, sahibi tarafından metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı.
İlçeye 12 km mesafede yer alıyor
İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.
Tarım ve hayvancılık yapılıyor
Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.