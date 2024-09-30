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  4. Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı

Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı

Konya’daki Beyşehir Gölü'nde550 bin metrekarelik ada satılığa çıktı. Metrekaresi 9 dolardan satılacak ada yeni sahibini bekliyor. Tarım ve heyvancılık yapılan adanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı - Sayfa 1

Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde ada satılığa çıktı. Beyşehir Gölü’nde konumlanan tarım ve hayvancılık yapılan adanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

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Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı - Sayfa 2

Metrekaresi 9 dolar

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 550 bin metrekarelik Çeçen Adası, sahibi tarafından metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı.

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Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı - Sayfa 3

İlçeye 12 km mesafede yer alıyor

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

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Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık! Fiyatı dudak uçuklattı - Sayfa 4

Tarım ve hayvancılık yapılıyor

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

 

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