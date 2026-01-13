Köye ev inşa etme hayali olanlar yandı! Daha kazma vurmadan cebinizden çıkacak gideri hesapladık
Herkesin hayali köyüne bir ev inşa etmektir. Ancak bina yapım maliyetlerinin artması bu hayali giderek uzaklaştırıyor. Güncel giderlere göre sadece ama sadece 200 metrekarelik bir ev için kazma vurmadan ne kadar para harcayacağınızı sizin için derledik.
Şehir yaşamından uzaklaşıp köyünde bir ev yaptırmak isteyenlerin sayısı artarken, karşılarına çıkan ilk engel yüksek başlangıç giderleri oluyor. İnşaatın henüz ilk adımı atılmadan mimari proje bedelleri, ruhsat ücretleri, zemin etütleri ve farklı yasal harçlar ciddi bir külfet yaratıyor. Güncel rakamları baz alarak, kazma vurmadan önce cebinizden çıkacak toplam tutarı kalem kalem hesapladık.