Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti

1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ TASFİYESİ

Theguardin.com sitesinden edinilen bilgilere göre, İngiltere, Avrupa ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren güzellik markası Avon'un sahibi, ürünlerindeki talkın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarla bağlantılı milyonlarca dolarlık yükümlülükler de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla borcunu tasfiye etmeye çalışırken iflas başvurusunda bulundu.