Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti
Bir dönemler Türkiye'de de faaliyetlerini en üst seviyeye çıkaran Brezilya merkezli kozmetik şirketi Avon, iflas başvurusu yaptı. Firma son olarak ABD'de 50 milyon doların üzerinde bir rakamı tazminat olarak ödemek zorunda kalmıştı
Geliştirdikleri üyelik sistemiyle bir dönem Türkiye'de de fırtınalar estiren ve ürünleriyle girmedik ev bırakmayan Avon, kansere yol açan maddeler içerdiği iddiasıyla yüzlerce dava ile karşı karşıya kalmış ve borç yükü artmıştı.
1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ TASFİYESİ
Theguardin.com sitesinden edinilen bilgilere göre, İngiltere, Avrupa ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren güzellik markası Avon'un sahibi, ürünlerindeki talkın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarla bağlantılı milyonlarca dolarlık yükümlülükler de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla borcunu tasfiye etmeye çalışırken iflas başvurusunda bulundu.
YENİ SAHİBİ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Avon'un Kuzey Amerika dışındaki ticaret işletmelerini 2020 yılında satın alan Brezilya merkezli Natura şirketinin yan kuruluşu Avon Products Inc (API), yönetimin Amerikan versiyonu olan 11. Bölüm için başvuruda bulundu.
Avon, sürecin borç yükümlülüklerini "düzenli bir şekilde" ele almasına olanak tanıyacağını söyledi. Natura, iflas süreci tamamlandıktan sonra ABD dışındaki ticaret operasyonlarını 125 milyon dolara (97 milyon sterlin) geri satın almayı teklif etti.