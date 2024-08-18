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  4. Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti

Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti

Bir dönemler Türkiye'de de faaliyetlerini en üst seviyeye çıkaran Brezilya merkezli kozmetik şirketi Avon, iflas başvurusu yaptı. Firma son olarak ABD'de 50 milyon doların üzerinde bir rakamı tazminat olarak ödemek zorunda kalmıştı

Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti - Sayfa 1

Geliştirdikleri üyelik sistemiyle bir dönem Türkiye'de de fırtınalar estiren ve ürünleriyle girmedik ev bırakmayan Avon, kansere yol açan maddeler içerdiği iddiasıyla yüzlerce dava ile karşı karşıya kalmış ve borç yükü artmıştı.

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Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti - Sayfa 2

1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ TASFİYESİ

Theguardin.com sitesinden edinilen bilgilere göre, İngiltere, Avrupa ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren güzellik markası Avon'un sahibi, ürünlerindeki talkın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarla bağlantılı milyonlarca dolarlık yükümlülükler de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla borcunu tasfiye etmeye çalışırken iflas başvurusunda bulundu.

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Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti - Sayfa 3

YENİ SAHİBİ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Avon'un Kuzey Amerika dışındaki ticaret işletmelerini 2020 yılında satın alan Brezilya merkezli Natura şirketinin yan kuruluşu Avon Products Inc (API), yönetimin Amerikan versiyonu olan 11. Bölüm için başvuruda bulundu.

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Kozmetik devinin hazin sonu. İflas başvurusu yaptı! Nedeni herkesi tedirgin etti - Sayfa 4

Avon, sürecin borç yükümlülüklerini "düzenli bir şekilde" ele almasına olanak tanıyacağını söyledi. Natura, iflas süreci tamamlandıktan sonra ABD dışındaki ticaret operasyonlarını 125 milyon dolara (97 milyon sterlin) geri satın almayı teklif etti.

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