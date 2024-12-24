Kozmetik markası iflasın eşiğinde: Bir döneme damga vurmuştu
Kozmetik sektöründe bilindik bir marka olan Arda Dağıtım Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi geçici mühlet başvurusunun uzatılmasını talep etti. Ünlü kozmetik devlerini taşıyan markanın iflasın pençesinden kurtulamadığı dikkat çekti.
Dünya genelinde yüzlerce ülke ekonomisinin derinden etkilendiği ekonomik kriz devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını sonrasında patlak veren kriz nedeniyle çok sayıda ülkede iflaslar meydana geldi.
Türkiye’de de çeşitli sektörlerde iflas eden markalar oldu. İflas etmeyerek zorlu süreçten geçenler ise konkordato ilan etti.
Bu kapsamda konkordatotakip.com’daki bilgiye göre merkezi İstanbul’da bulunan bir kozmetik dağıtıcısı geçici mühlet kararının uzatılmasını talep etti.