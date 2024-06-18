Kredi analizi nedir?
Kredi analizi, şirketlere kredili mal satmak için kullanılan şirketlere veya diğer işletmelere kredi veya fon sağlayan kişi veya kurumlar için yapılan bir finansal analizdir. Kredi analizinin amacı, şirketin ödeme gücü hakkında bilgi elde etmektir.
Kredi analizi
Kredi analizi, işletmenin likidite durumu ve kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin saptanması ile ilgilidir. Bu tür analizler çoğunlukla kredi veren kurumlar tarafından yapılır.
Kredi kuruluşlarının yapmış olduğu kredi analizleri ile işletmeden alacaklı olan satıcıların yapmış olduğu analizler arasında büyük benzerlik bulunur.
Kredi kurumlarının kredi analizlerindeki amacı, kredi isteminde bulunan işletmenin finansal durumu ve faaliyetleri konusunda bir yargıya ulaşabilmektir.
Kredi analizlerinde işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiler yanında,dönen varlıkların yapısı,sermaye yapısı,özkaynak,yabancı kaynak dengesi,duran varlıkların yapısı ve finansman yöntemleri üzerinde durulur.