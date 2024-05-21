Kredi borçlarında yüzde 65'lik artış: 1 trilyonluk borç yakın takipte...
Vatandaşın kredi borçları yüzde 65 artışla 3 trilyonu aşarken, borçlu kişi sayısına yaklaşık 2 milyon eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre toplam borçtaki yıllık artış oranı ise yüzde 51.5’i buldu.
Yüksek faizlere rağmen kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşın borcu her geçen yıl katlanıyor. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, yüzde 65 artarak 3.1 trilyon TL’ye ulaştı.
Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları, yüzde 29’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 15’ini konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 7’sini kredili mevduat hesabı oluşturdu.
Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, takipteki krediler hariç, bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40.3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 76.8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 Mayıs haftasına ait son verilerine göre bankalarca verilen bireysel krediler ile kredi kartı borçları toplamı 3 trilyon 64 milyar TL oldu.
Kişi başı borç 77 bin TL
Bunun 1 trilyon 653 milyar TL’sini bireysel krediler oluştururken, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 410 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredi borçlarının, 445 milyar 453 milyon lirasını konut kredileri, 90 milyar 398 milyon TL’sini taşıt kredileri, 1 trilyon 117 milyar 843 milyon TL’sini ihtiyaç kredileri oluşturdu.