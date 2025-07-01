Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar
Orta Doğu’da ‘ateşkes’, petrolde düşüş, ‘CHP kurultayının iptali’ davasının ertelenmesi piyasada iyimserliği artırdı. Perşembe açıklanacak haziran enflasyonunun da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’da faiz indirimi ihtimali artacak. Kredi faizlerinde de düşüşlerin başlayabileceğini aktaran bankacılar, vadenin kısa ve tutarın düşük tutulmasını öneriyor. 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda en düşük geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Piyasalarda son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, bu ay 24 Temmuz’daki toplantıda TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin de yükselmesini destekledi.
Geçen ay İsrail ve İran arasında parlak veren çatışmaların “ateşkes” ile son bulması ve petrol fiyatlarının yeniden 65 dolar sınırına yaklaşması, enflasyon ve cari denge açısından pozitif karşılandı.
Hafta başında da “CHP kurultayının iptali” istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesi piyasalardaki iyimserliği artırdı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi %40,55 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine çekildi.