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  4. Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar

Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar

Orta Doğu’da ‘ateşkes’, petrolde düşüş, ‘CHP kurultayının iptali’ davasının ertelenmesi piyasada iyimserliği artırdı. Perşembe açıklanacak haziran enflasyonunun da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’da faiz indirimi ihtimali artacak. Kredi faizlerinde de düşüşlerin başlayabileceğini aktaran bankacılar, vadenin kısa ve tutarın düşük tutulmasını öneriyor. 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda en düşük geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...

Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar - Sayfa 1

Piyasalarda son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, bu ay 24 Temmuz’daki toplantıda TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin de yükselmesini destekledi.

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Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar - Sayfa 2

Geçen ay İsrail ve İran arasında parlak veren çatışmaların “ateşkes” ile son bulması ve petrol fiyatlarının yeniden 65 dolar sınırına yaklaşması, enflasyon ve cari denge açısından pozitif karşılandı.

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Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar - Sayfa 3

Hafta başında da “CHP kurultayının iptali” istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesi piyasalardaki iyimserliği artırdı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi %40,55 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine çekildi.

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Kredi çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar - Sayfa 4

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

Dikkatler şimdi haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Perşembe açıklanacak TÜFE’nin aylık bazda %1,5 civarında artması bekleniyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan son raporda ise TÜFE’nin %1,3 gelebileceği aktarıldı.

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