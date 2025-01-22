Kredi faizi düşer mi? Konut fiyatı artar mı? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Konut satışları, 2024 yılında 1,5 milyona dayandı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri ile birlikte 2025 yılında rekor seviyelerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Konut almak isteyenler, kredi faizlerini merak ediyor. Konut kredisi faizinde düşüş olur mu? Konut fiyatları artar mı? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.
Sadece aralık ayında 212 bin 637 satış gerçekleşti.
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Yıl genelinde en yüksek satış 239 bin 213 ile İstanbul'da görülürken, onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.
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