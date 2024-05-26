Kredi kartı borcu en çok artan şehirler belli oldu
En çok kredi kartı borcuna sahip iller sırasıyla belli oldu. Konya en çok bireysel kredi kartı borcuna sahip il oldu. Ayrıca ihtiyaç kredisi borçlarında en çok artış yaşanan iller de açıklandı.
Başta bireysel krediler olmak üzere kredi kullanımının sınırlandırılması gündemde. Bu sırada illerin kredi kartı borçlarına göre sıralandığı listede ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Konya en çok bireysel kredi kartı borcuna sahip il oldu. Ayrıca ihtiyaç kredisi borçlarında en çok artış yaşanan iller de açıklandı.
BDDK'nın bünyesinde faaliyet gösteren Fintürk son kredi borçlarıyla ilgili son verileri açıkladı.
Mart 2024 sonu itibarıyla, Aralık 2023 sonuna kıyasla bireysel kredi kartı borçları ortalama yüzde 19.1 artarak 1.4 trilyon liraya çıkarken bu artış oranı Konya’da yüzde 37.5, Bursa’da yüzde 25.1, Muğla’da yüzde 23.9, Antalya’da yüzde 22.8 ve Aksaray’da yüzde 22.6 oldu.