Kredi kartı borcunda 60 ay yapılandırma başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak.
Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırma başlıyor.
YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.