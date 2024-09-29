Kredi kartı düzenlemesi neden yapıldı? Yanıtı TCMB'nin analizinde gizli...

14 MİLYON KİŞİNİN KART BORCU 25 BİN TL'DEN AZ

Analize göre; bireysel kredi kartlarında borç bakiyesi olan 28 milyon aktif kart kullanıcısının yaklaşık yarısının yani 14 milyon kişinin 25 bin liranın altında bakiyeye sahip olduğu belirtilirken, tutarlar yükseldikçe kişi sayısının gerilediği ve 150 bin liranın üzerinde borcu bulunan kullanıcı sayısının toplam içerisindeki payının yüzde 9 olduğu görüldü.