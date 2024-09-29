Kredi kartı düzenlemesi neden yapıldı? Yanıtı TCMB'nin analizinde gizli...
Merkez Bankası ve BDDK'nın kredi kartında yaptıkları adımlar ne anlama geliyor? 25 bin liranın altında kredi kartı borcu olanlar için neden yapılandırma adımı geldi? Yanıtlar Merkez Bankası'nın yayınladığı analizde gizli...
BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlarken, Merkez Bankası da dönem borcunun miktarına göre değişen faiz oranları ve asgari ödeme tutarı düzenlemesi yaptı.
AMAÇ, BORÇLULUĞU AZALTMAK VE TALEBİ DENGELEMEK
Peki, bu düzenlemeler neden yapıldı?
Merkez Bankası'nın merkez güncesinde yer alan analizlerine göre; kredi kartı borçluluğunda azalma, iç talepteki dengelenme ve bu düzenlemelerin mevcut borçlu bireyleri en az etkilemesi amaçlanıyor.
14 MİLYON KİŞİNİN KART BORCU 25 BİN TL'DEN AZ
Analize göre; bireysel kredi kartlarında borç bakiyesi olan 28 milyon aktif kart kullanıcısının yaklaşık yarısının yani 14 milyon kişinin 25 bin liranın altında bakiyeye sahip olduğu belirtilirken, tutarlar yükseldikçe kişi sayısının gerilediği ve 150 bin liranın üzerinde borcu bulunan kullanıcı sayısının toplam içerisindeki payının yüzde 9 olduğu görüldü.
Analizde, "Kart kullanıcılarının büyük bölümünün yer aldığı düşük bakiye gruplarında kredilendirme davranışının daha sınırlı olduğu gözleniyor" vurgusu yapıldı.