Kredi kartı kullananlar dikkat: 5 kata varan artış yaşandı
Faiz oranlarındaki yüksek seyir harcama tercihlerini değiştirdi. Kredi kartı taksit sayılarının düşürülmesi, nakit çekime getirilen taksit sınırlamasıyla birlikte vatandaşların taksitsiz harcamalarında sert artış görüldü.
Tüketici kredilerinde yüksek seyir vatandaşları alternatif ödeme araçlarına itiyor. Özellikle bazı harcamalar için kredi kartlarında taksitlendirmenin sınırlı kalması, nakit çekime getirilen taksit sınırlaması nedeniyle vatandaşların taksitsiz harcamaları yükselişe geçti.
5 KATA VARAN ARTIŞ YAŞANDI
2023 yılı başından itibaren kredi kartlarında taksitsiz kullanım hacmi 226,6 milyar TL’den 1 trilyon TL’ye kadar yükseldi. Yani bu tarihten beri taksitsiz harcamalarda 5 kat artış yaşandı. Vatandaşlar özellikle taksite girmeden bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
TAKSİTLİ HARCAMALAR İKİ KATTAN FAZLA BÜYÜDÜ
Taksitli harcamalarda da artış sürüyor. 2023 yılı Ocak ayında taksitli bireysel kredi kartı hacmi 224,5 milyar TL düzeyindeydi. İlgili tarihten bu yana taksitli kredi kartı hacmi 2 kattan fazla artarak 528,6 milyar TL oldu.
EKONOMİST MUHAMMET BAYRAM: ‘ZENGİN KESİM TAKSİTSİZ HARCAMA YAPIYOR’
Peki taksitsiz harcamadaki büyük artışın sebebi ne? Kredi kartı faiz oranları daha da yükselir mi? Kartlı harcamada büyüme devam eder mi? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi: