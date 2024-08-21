Kredi kartı kullananlar dikkat: 5 kata varan artış yaşandı

5 KATA VARAN ARTIŞ YAŞANDI

2023 yılı başından itibaren kredi kartlarında taksitsiz kullanım hacmi 226,6 milyar TL’den 1 trilyon TL’ye kadar yükseldi. Yani bu tarihten beri taksitsiz harcamalarda 5 kat artış yaşandı. Vatandaşlar özellikle taksite girmeden bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.