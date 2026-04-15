Kredi kartı olan milyonlarca kişi dikkat: Son 15 gün kaldı
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için BDDK tarafından hayata geçirilen 48 aya kadar yapılandırma imkanında son iki hafta kaldı. İşte bilmeniz gerekenler…
Ekonomik krizin gölgesinde, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için BDDK tarafından hayata geçirilen yapılandırma imkanında artık son günlere girildi.
29 Nisan 2026 tarihinde sona erecek olan bu fırsat, borçlulara nefes aldıracak bir çözüm sunarken, başvuru süresinin dolmasına sadece 15 gün kalması, borçlu vatandaşları hızlı hareket etmeye sevk ediyor.
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI VE FAİZ ORANLARI: KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR?
Yapılandırma imkanından, son ödeme tarihi itibarıyla dönem borcunun en az %50'sini ödememiş olan kredi kartı kullanıcıları ile 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılan ve anapara veya faiz ödemesi 30 günü aşan ihtiyaç kredisi (KMH dahil) borçluları yararlanabiliyor
Bu şartları taşıyan borçlular, borçlarını 48 aya kadar vadelendirerek, aylık akdi faiz oranının %3,11 seviyesini geçmemesi koşuluyla yapılandırabiliyorlar. Kredi kartı borçları için belirlenen taksit tutarları, her ay kartın asgari ödeme miktarına eklenerek tahsil ediliyor. Bu sayede borçlular, aylık ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyeye çekebiliyorlar.